Призовой фонд The International 2022 по Dota 2 превысил $ 17 млн

Утром 21 октября общая сумма призовых, которую распределят между собой участники чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 , превысила отметку в $ 17 млн.

Призовой фонд The International пополняется за счёт внутриигровых покупок. Пользователи за донат могут купить и улучшать специальный пропуск в Dota 2, который даёт доступ к уникальным предметах и бонусам — 25% от продаж Valve отправляет в фонд TI11.