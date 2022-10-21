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52 минуты назад

Видео: покадровое сравнение ремейка Resident Evil 4 с оригиналом

Чемпионат.comиещё 4

Прошедшей ночью Capcom показала много геймплея ремейка Resident Evil 4 и раскрыла некоторые детали проекта. Издание IGN уже подготовило видео, в котором ремейк покадрово сравнивают с оригинальным тайтлом 2005 года.

Ремейк Resident Evil 4 покадрово сравнили с оригиналом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Стоит обратить внимание на качество моделей персонажей, окружение, противников и переработанное освещение. Ремейк выглядит впечатляюще, особенно на фоне оригинала.

Ремейк Resident Evil 4 не будет сильно изменён в плане истории, однако в геймплее появятся новые механики. Так, Леон сможет красться и устранять противников со спины, а холодное оружие будет ломаться. Сам Леон будет куда лучше действовать в ближнем бою.

Ремейк проекта выйдет 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК. Забавно, но релиз для Xbox One пока не подтверждён. Кстати, уже раскрыли системные требования игры. Они довольно скромные.

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