Call of Duty: Modern Warfare 2 стала большим хитом в Steam

Для серии это не рекорд, поскольку в оригинальной Modern Warfare 2 (112 тыс.) и Black Ops (118 тыс.) всё же было больше, однако тех результатов смогли добиться именно мультиплеерные режимы. Свежая MW2 имеет все шансы превзойти результаты всех своих предшественников. Интерес к сюжетной кампании уже куда выше, чем был когда-либо у серии.