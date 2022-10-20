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41 минуту назад

В Epic Games Store раздают Fallout 3

Чемпионат.comиещё 2

В Epic Games Store стартовала новая раздача сразу двух игр:

Fallout 3 раздают бесплатно
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Fallout 3: Game of the Year Edition — максимальное издание культовой ролевой игры от Bethesda, создателей «Скайрима». В него входят все пять дополнений для оригинальной игры: Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout и Mothership Zeta.

Evoland Legendary Edition — коллекция знаменитых ролевых экшенов Evoland и Evoland 2, обласканных критиками и обычными игроками. Серия запомнилась эпичным сюжетом, интересными персонажами, а также увлекательной боевой системой.

Обе игры игры можно забрать до 27 октября, 18:00 по московскому времени.

На следующей неделе геймеров ждут ужастик Saturnalia и стратегический экшен Warhammer 40,000: Mechanicus.

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