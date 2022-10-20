Эксперты назвали самые страшные игры

Эксперты из компании Broadband Choices провели эксперимент , чтобы выяснить, какие игры пугают людей больше всего. Для этого исследователи замеряли пульс геймеров во время игровых сессий.

Выяснилось, что MADiSON от аргентинской студии Bloodious Games — самая страшная игра. Пульс людей во время прохождения хоррора поднимался до 97 ударов в минуту. Второй самой пугающей игрой стала Alien Isolation, от неё пульс в среднем поднимался до 96 ударов. В топ-10 также попали Bloodborne, Resident Evil 7, Dead Space и другие.