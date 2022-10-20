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1 час назад

Критики хвалят New Tales from the Borderlands за сценарий, героев и юмор

Игромания.руиещё 1

Совсем скоро выходит New Tales from the Borderlands, и в сети начали появляться первые рецензии на игру — в основном они положительные.

Критики хвалят New Tales from the Borderlands
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На Metacritic проект уже набрал 75 баллов на основе 22 обзоров, а на Opencritic — средний балл составил 76 из 100 (доступно 25 обзоров). Оценки оригинальной игры при этом примерно на 10 баллов выше.

Положительные рецензии хвалят New Tales from the Borderlands за сценарий, новый каст глубоких персонажей и отличный юмор. Некоторые журналисты отмечают, что разработчикам удалось улучшить формулу Telltale, поэтому оригинал заметно уступает продолжению.

Игра подойдёт как тем, кто не знаком со вселенной Tales from the Borderlands, так и фанатам, которым наверняка понравятся различные отсылки. А ещё, похоже, что в игре можно настраивать QTE или даже отключить их полностью.

Журналисты, оставившие смешанные и негативные обзоры, в итоге отдают предпочтение первой Tales from the Borderlands. По их мнению, теперь в игре больше от Gearbox, чем от Telltale, однако в ней нет эволюции или особых улучшений, по сравнению с оригиналом.

New Tales from the Borderlands выходит 21 октября на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. Напомним, что игра не будет эпизодической.

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