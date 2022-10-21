The International 2022 по Dota 2, 22 октября, полное расписание матчей TI11 на день

В субботу, 22 октября, в плей офф The International 2022 по Dota 2 определятся финалисты верхней сетки.

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В первой полуфинальной встрече сыграют Thunder Awaken и Team Secret. Вторую путевку в финал разыграют Tundra Esports и Team Aster.

Также две встречи состоятся во 2 м раунде нижней сетки. Команда OG, двукратный победитель турнира, сыграет с Gaimin Gladiators. Team Liquid, которые являются победителем The International 2017, встретятся с Team Entity.

Все матчи в субботу пройдут в формате best of 3 (до двух побед). Призовой фонд TI11 составляет около 17 миллионов долларов, турнир завершится 30 октября.

Расписание матчей плей офф TI11, 22 октября