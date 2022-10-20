Всё не так однозначно. Критики прохладно встретили Gotham Knights

К сожалению, кооперативный экшен Gotham Knights не сумел повторить успехи Batman: Arkham. Это было видно ещё по геймплейным роликам, но теперь появились первые обзоры. Всё неоднозначно.

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Журналисты в целом сошлись во мнении о сильных и слабых сторонах игры, но разные издания отнеслись к ним более или менее критично. Все в один голос хвалят историю, персонажей и диалоги — кто-то даже называет их лучшими для игр DC в принципе. Ещё доброе слово замолвили за визуальное отображение Готэма.

На этом, правда, достоинства заканчиваются. Больше всего недоумевают со структуры открытого мира, боевой системы и экипировки — каждый элемент отдельно-то разочаровывает, но в совокупности они убивают почти всё удовольствие. Геймплей глобально описывают «как однотипную работу».

Отдельно стоит отметить технические проблемы: на ПК жалуются на оптимизацию, на консолях же игра работает в 4К при 30 кадрах в секунду с трассировкой лучей, но там внезапно объявились статтеры — они свойственны играм на Unreal Engine 4 на ПК, но не на консолях.