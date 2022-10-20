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1 час назад

Всё не так однозначно. Критики прохладно встретили Gotham Knights про наследников Бэтмена

Чемпионат.com

К сожалению, кооперативный экшен Gotham Knights не сумел повторить успехи Batman: Arkham. Это было видно ещё по геймплейным роликам, но теперь появились первые обзоры. Всё неоднозначно.

Всё не так однозначно. Критики прохладно встретили Gotham Knights
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Журналисты в целом сошлись во мнении о сильных и слабых сторонах игры, но разные издания отнеслись к ним более или менее критично. Все в один голос хвалят историю, персонажей и диалоги — кто-то даже называет их лучшими для игр DC в принципе. Ещё доброе слово замолвили за визуальное отображение Готэма.

На этом, правда, достоинства заканчиваются. Больше всего недоумевают со структуры открытого мира, боевой системы и экипировки — каждый элемент отдельно-то разочаровывает, но в совокупности они убивают почти всё удовольствие. Геймплей глобально описывают «как однотипную работу».

Отдельно стоит отметить технические проблемы: на ПК жалуются на оптимизацию, на консолях же игра работает в 4К при 30 кадрах в секунду с трассировкой лучей, но там внезапно объявились статтеры — они свойственны играм на Unreal Engine 4 на ПК, но не на консолях.

На агрегаторах у Gotham Knights сейчас около 70-73 баллов. Никто не называет игру однозначно плохой, но она явно получилась спорной. Если вы ищете в первую очередь интересную историю — то попробовать определённо стоит. Если хочется интересную песочницу с зачисткой мира — возможно, стоит поискать нечто другое.

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