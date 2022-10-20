Стало понятно, почему на ПК не появилась оригинальная трилогия Uncharted

Naughty Dog отпраздновала PC-релиз Uncharted: Legacy of Thieves Collection, прокомментировав отсутствие портов оригинальной трилогии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Студия считает, что с сюжетной точки зрения проекты с PS3 остаются актуальными, однако графическая составляющая «не дотягивает» до стандартов современных релизов на платформе. Подобные порты потребовали бы серьёзной переработки графики, что и послужило причиной отказа от этой идеи.

По мнению создателей серии, четвёртая часть станет отличной «отправной точкой» для новичков, ведь в ней есть элементы самостоятельного сюжета, который понятен и без знания предыдущих трёх частей. Этому помогает и появление нескольких новых персонажей, которых не было в первых играх.