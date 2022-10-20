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47 минут назад

Тизер ремейка Silent Hill&nbsp;2 сравнили с оригиналом

Игромания.ру

Не успел состояться анонс ремейка Silent Hill 2, как в сети уже появились сравнения тизера новинки с оригинальным проектом.

Ремейк Silent Hill 2 сравнили с оригиналом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits постарался не только подставить ключевые сцены друг другу, но и с помощью скриншотов показал обновлённые моменты и модели мест с персонажами. Ранее авторы проекта из Bloober Team говорили, что детали в ремейке изменятся — и это можно увидеть в ролике.

К примеру, в отдельных эпизодах сменили ракурсы камеры и добавили сценам кинематографичности. Туман города остался на месте, но теперь сквозь него будет видно больше объектов. Ещё была переработана боевая система и добавлены всевозможные визуальные улучшения.

У ремейка пока нет точной даты релиза, его создают для PS5 и PC — ранее авторы опубликовали системные требования новинки.

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