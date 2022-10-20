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44 минуты назад

Microsoft: «Росомаха» от Insomniac выйдет в 2023 году

Чемпионат.com

В 2021 году во время крупной презентации игр для PS5 была анонсирована игра про Росомаху. Её разработкой занимается Insomniac Games, подарившая нам «Человека-паука» и Ratchet & Clank.

Microsoft рассказала, когда выйдет игра по «Росомахе» от Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Во время анонса разработчики сообщили, что проект ещё находится на очень ранней стадии, поэтому не стали объявлять даже примерную дату выхода. Однако, как обратило внимание издание VGC, Microsoft, похоже, раскрыла дату выхода тайтла.

У PlayStation также есть ряд эксклюзивных игр, которые будут выпущены в 2023 году, включая «Человека-паука 2», «Росомаху», Final Fantasy XVI и Forspoken.

Неясно, есть ли у компании информация о внутренних планах Sony или же это утверждение было ошибочным. VGC обратилась к Sony за комментариями.

«Росомаха» выйдет только на PS5. Ожидается, что это будет взрослая игра, полностью передающая дух героя.

Игры,Microsoft,
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