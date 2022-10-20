Microsoft рассказала, когда выйдет игра по «Росомахе» от Marvel

В 2021 году во время крупной презентации игр для PS5 была анонсирована игра про Росомаху. Её разработкой занимается Insomniac Games, подарившая нам «Человека-паука» и Ratchet & Clank.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Во время анонса разработчики сообщили, что проект ещё находится на очень ранней стадии, поэтому не стали объявлять даже примерную дату выхода. Однако, как обратило внимание издание VGC, Microsoft, похоже, раскрыла дату выхода тайтла.

У PlayStation также есть ряд эксклюзивных игр, которые будут выпущены в 2023 году, включая «Человека-паука 2», «Росомаху», Final Fantasy XVI и Forspoken.

Неясно, есть ли у компании информация о внутренних планах Sony или же это утверждение было ошибочным. VGC обратилась к Sony за комментариями.