Стало известно, сколько россияне потратили на Battle Pass в Dota 2

Благодаря статистическому порталу Stratz стало известно, в каком регионе потратили больше всего денег на TI11 Battle Pass в Dota 2. На первом месте из стран традиционно оказался Китай , обогнавший своего ближайшего преследователя почти на $ 3 млн.

С полным списком стран можно ознакомиться по этой ссылке. Вырученные от продаж Battle Pass средства пошли не только на баланс Valve, но также были выделены на призовой фонд The International 2022 , который составляет $ 16,9 млн. Заглавное фото: no.pinterest.com