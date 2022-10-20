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49 минут назад

Стало известно, сколько россияне потратили на Battle Pass в Dota 2

Cq.ru

Благодаря статистическому порталу Stratz стало известно, в каком регионе потратили больше всего денег на TI11 Battle Pass в Dota 2. На первом месте из стран традиционно оказался Китай, обогнавший своего ближайшего преследователя почти на $ 3 млн.

Стало известно, сколько россияне потратили на Battle Pass в Dota 2
Фото: CQ.ruCQ.ru

Топ-10 регионов по потраченным деньгам на Battle Pass:

  • Пользователи, которые не указали страну — $ 44,7 млн;
  • Китай — $ 9,6 млн;
  • Россия — $ 6,7 млн;
  • США — $ 4 млн;
  • Япония — $ 1,7 млн;
  • Украина — $1.6 млн;
  • Перу — $ 1,4 млн;
  • Канада — $ 1,2 млн;
  • Филиппины — $ 1,1 млн;
  • Бразилия — $ 894 тысячи.

Российская команда Team Spirit покинула The International 2022 по Dota 2, заняв 13–16 место.

С полным списком стран можно ознакомиться по этой ссылке. Вырученные от продаж Battle Pass средства пошли не только на баланс Valve, но также были выделены на призовой фонд The International 2022 , который составляет $ 16,9 млн. Заглавное фото: no.pinterest.com

Игры,The International 2022 Dota 2,
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