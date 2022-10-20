На The International 2022 случилась первая сенсация

20 октября проходит первый игровой день плей-офф The International 2022. Матчем-открытием стало противостояние команд из Америки — Evil Geniuses и Thunder Awaken. Коллективы довольно успешно выступили в группах, а теперь выявляли, кто пройдет в полуфинал верхней сетки.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Именно первая встреча плей-офф подарила зрителям невероятные эмоции, ведь в ней состоялась сенсация: андердог из Южной Америки одолел с сухим счетом своего более титулованного визави.

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Хоть первая карта и длилась почти 50 минут, но в ней не было ничего интересного. Перуанцы захватили преимущество с 15-й минуты и планомерно дожимали оппонента.