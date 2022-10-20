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1 час назад

Первая сенсация на The International 2022 — перуанцы «переехали» EG

Cq.ru

20 октября проходит первый игровой день плей-офф The International 2022. Матчем-открытием стало противостояние команд из Америки — Evil Geniuses и Thunder Awaken. Коллективы довольно успешно выступили в группах, а теперь выявляли, кто пройдет в полуфинал верхней сетки.

На The International 2022 случилась первая сенсация
Фото: Cq.ruCq.ru

Именно первая встреча плей-офф подарила зрителям невероятные эмоции, ведь в ней состоялась сенсация: андердог из Южной Америки одолел с сухим счетом своего более титулованного визави.

CQ.ru

Хоть первая карта и длилась почти 50 минут, но в ней не было ничего интересного. Перуанцы захватили преимущество с 15-й минуты и планомерно дожимали оппонента.

Вторая карта прошла под полную диктовку Thunder Awaken. Игра закончилась за 29 минут, а Evil Geniuses за это время смогла сделать всего 11 убийств. Лучшие моменты матча Evil Geniuses и Thunder Awaken Заглавное фото: flickr.com

Игры,The International 2022 Dota 2,
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