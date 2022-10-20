Valve завела официальные русскоязычные группы The International в VK и Telegram

В честь начала турнира The International по Dota 2 американская компания Valve завела в VK и Telegram официальные группы на русском языке, посвященные киберспортивному мероприятию. Хотя Telegram-канал появился еще в августе, а группа в VK в сентябре, СМИ обратили внимание на них только сейчас.

Фото: Twitter Twitter

«Официальная группа турнира The International по Dota 2. Новости, интервью, анонсы матчей и многое другое о главном событии года в мире Dota 2», – гласит описание аккаунтов The International в VK и канала в Telegram.

На данный момент на группу в VK подписаны более 12 тыс. человек, а на Telegram-канал около 3 тыс. человек.

Последняя запись в сообществах посвящена результату матча команд Team Secret и PSG.LGD. Также есть напоминание о том, что 20 октября в 12:00 по московскому времени состоится бой между российской командой Team Spirit и филиппинцами из BOOM Esports.