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1 час назад

Valve завела официальные русскоязычные группы The International в VK и Telegram

Газета.Ru

В честь начала турнира The International по Dota 2 американская компания Valve завела в VK и Telegram официальные группы на русском языке, посвященные киберспортивному мероприятию. Хотя Telegram-канал появился еще в августе, а группа в VK в сентябре, СМИ обратили внимание на них только сейчас.

Valve завела официальные русскоязычные группы The International в VK и Telegram
Фото: TwitterTwitter

«Официальная группа турнира The International по Dota 2. Новости, интервью, анонсы матчей и многое другое о главном событии года в мире Dota 2», – гласит описание аккаунтов The International в VK и канала в Telegram.

На данный момент на группу в VK подписаны более 12 тыс. человек, а на Telegram-канал около 3 тыс. человек.

Последняя запись в сообществах посвящена результату матча команд Team Secret и PSG.LGD. Также есть напоминание о том, что 20 октября в 12:00 по московскому времени состоится бой между российской командой Team Spirit и филиппинцами из BOOM Esports.

The International – это один из крупнейших киберспортивных турниров в мире, который славится огромными призовыми фондами. В этом году команды по Dota 2 поборются за сумму в размере $16,4 млн. В прошлом году она была равна $40 млн. Из них более $18 млн достались победителям турнира, российской команде Team Spirit.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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