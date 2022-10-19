The International 2022 по Dota 2, 20 октября, полное расписание матчей плей-офф TI11 на день

В четверг, 20 октября, стартует плей офф The International 2022 по Dota 2.
В верхней сетке будет сыграно две серии best of 3: Evil Geniuses проведет матч с Thunder Awaken (05:00 по московскому времени), Team Secret сыграет с PSG.LGD (08:00 по мск). Также в нижней сетке в играх на выбывание встретятся Hokori — beastcoast, Fnatic — Gaimin Gladiators, Royal Never Give Up — Entity Gaming.
Прошлогодний чемпион и единственный российский коллектив на этой стадии Team Spirit сыграет в нижней сетке с BOOM.
Призовой фонд TI11 продолжает расти благодаря продажам боевого пропуска, который был выпущен в ночь на 2 сентября. На данный момент фонд составляет 16,8 миллиона долларов.Основной этап International 2022 проходит с 15 октября в Сингапуре.