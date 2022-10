The International 2022 по Dota 2, 20 октября, полное расписание матчей плей-офф TI11 на день

В верхней сетке будет сыграно две серии best of 3: Evil Geniuses проведет матч с Thunder Awaken (05:00 по московскому времени), Team Secret сыграет с PSG.LGD (08:00 по мск). Также в нижней сетке в играх на выбывание встретятся Hokori — beastcoast, Fnatic — Gaimin Gladiators, Royal Never Give Up — Entity Gaming.