Победитель The International 2022 получит 45% от общего призового фонда

Портал Liquipedia.net, ведущий подробную статистику по киберспортивным турнирам, опубликовал распределение призового фонда The International 11.

Фото: Valve Corporation Valve Corporation

Согласно данным ресурса, победитель чемпионата мира по Dota 2 заработает 45% от общего призового фонда. Серебряный призер заберет 13%, а бронзовый — 9%.

Призовой фонд TI11 продолжает расти благодаря продажам боевого пропуска, который был выпущен в ночь на 2 сентября. На данный момент фонд составляет 16,8 миллиона долларов.