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2 часа назад

Победитель The International 2022 получит 45% от общего призового фонда

Матч ТВ

Портал Liquipedia.net, ведущий подробную статистику по киберспортивным турнирам, опубликовал распределение призового фонда The International 11.

Победитель The International 2022 получит 45% от общего призового фонда
Фото: Valve CorporationValve Corporation

Согласно данным ресурса, победитель чемпионата мира по Dota 2 заработает 45% от общего призового фонда. Серебряный призер заберет 13%, а бронзовый — 9%.

Призовой фонд TI11 продолжает расти благодаря продажам боевого пропуска, который был выпущен в ночь на 2 сентября. На данный момент фонд составляет 16,8 миллиона долларов.

В ночь на 20 октября стартует стадия плей офф The International 2022. После групповой стадии определились первые команды, покинувшие турнир. Одной из них стала российская команда BB Team, которой полагается 0,25% призового фонда (на данный момент — 42 тысячи долларов).

Игры,The International 2022 Dota 2,
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