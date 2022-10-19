Мой ребенок играет в Доту 2: что делать и стоит ли запрещать

Когда ребенка просто невозможно вытащить из-за компьютера, родители готовы на все. В ход идут шантаж, угрозы, скандалы, страшные наказания, но помогает все это слабо. «Рамблер» рассказывает, что делать родителям, если ребенок постоянно «зависает» в компьютерных игрушках.

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Что происходит

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Ребенок слишком увлекается играми, но для детей это нормально, у них не развита волевая сфера, а значит им сложно себя контролировать. А в результате:

Страдает учеба, так как ребенок не успевает учить уроки и скатывается с пятерок на тройки,

Рушится здоровью, поскольку ребенок сидит допоздна и часто забывает поесть,

Исчезают «некомпьютерные» друзья и хобби.

Что делать нельзя

Нельзя запрещать и скандалить, так вы потеряете всякий авторитет у ребенка, испортите отношения и не добьетесь никакого толка. Ребенок вас все равно продавит, потому что он не боится вас потерять, в отличие от вас, вы согласитесь, а от вашего родительского авторитета останутся одни руины. Но же делать?

Начните с себя

Как это не удивительно, но да, начинать всегда нужно с себя. Если вы сами то и дело зависаете в гаджетах, то ребенок будет копировать ваше поведение с самого детства. Если мама каждую свободную минуту проверяет соцсети и бесконечно скроллит ленту новостей, то ребенок будет тянуться к планшету, а не книге. Подумайте, какие привычки вы хотите привить ребенку, и попробуйте начать с себя. Дети готовы воспринимать ваши слова, но только если они будут подкреплены делом.

Организуйте общий досуг

Если не хотите в какой-то момент обнаружить, что у вас с ребенком нет абсолютно ничего общего, то начинайте работать прямо сейчас. Чем старше становится ребенок, тем слабее для него авторитет родителей и сильнее влияние сверстников. Подумайте, чем вы могли бы заниматься вместе, научите его кататься на лыжах или сноуборде, а в теплое время года почаще выбирайтесь на совместные прогулки. Кстати, настольные игры — прекрасное занятие для хорошего семейного вечера.

Займите ребенка спортом

В школе физкультуру не очень любят, часто занятия проходят довольно формально. Но спортивные кружки и секции — совершенно другое дело. Увлеченный тренер и отличная компания мотивированных ребят — помогут вашему ребенку заинтересоваться спортом. Главное — выбрать такой, который будет нравиться и в котором получится прогрессировать.

Научите справлять со скукой

«Мне скучно» — эту фразу часто можно услышать от детей, которым буквально нечем себя занять. Задача родителей научить ребенка справлять со скукой. Что можно предложить? Попросите ребенка вам помочь: разобрать фотографии, позвонить бабушке, выбрать подарки всем членам семьи на ближайшие праздники, приготовить пирог. На самом деле привлекать ребенка к помощи по дому можно и нужно, но делать это нужно правильно. Если попросили о чем-то, хвалите за результат всегда и не переделывайте за ребенком никогда. С первого раза не у всех все получается гладко, а если ребенок увидит, что его труд не очень-то был и нужен, в следующий раз о помощи просить будет бесполезно.

Заведите правила

Детям сложно контролировать себя в силу возраста, именно поэтому контроль — это родительская функция. Заранее договоритесь с ребенком, сколько минут в день и на каких условиях он будет играть в Доту или любые другие игры. Первокласснику можно разрешить 25 минут в день, а пятикласснику — 45 минут. Причем не просто оговорите время, а научите ребенка ставить таймер или заводить будильник.

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В качестве условия можно поставить — выученные уроки и порядок в комнате. При этом правила обязаны соблюдать все. Заручитесь поддержкой ближайших родных, чтобы не получилось так, что один родитель пытается регулировать, а другой разрешает все.

Не можете победить, возглавьте

Если ребенок увлечен играми, предложите ему заняться их созданием. На самом деле сейчас можно найти массу онлайн-школ, которые учат программированию и разработке игр. Полноценного персонажа можно разработать за одно занятие, за пару-тройку занятий можно создать простую игру, а за несколько недель — игру мечты.

Также можно предложить ребенку заняться видеоблогингом — это модно и увлекательно, он сможет приобрести и развить новые навыки, а время, проведенное за компьютером, пройдет не впустую, а на созидательно.