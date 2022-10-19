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43 минуты назад

Энтузиасты потратили более 10 лет на строительство огромного города в Minecraft

Газета.Ru

На протяжении 11 лет команда из 400 энтузиастов строит в Minecraft вымышленный город Гринфилд, который достигает размеров 60 кв. км. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Энтузиасты потратили более 10 лет на строительство города в Minecraft
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы карты отмечают, что Гринфилд — это вымышленный город, вдохновленный Лос-Анджелесом и спроектированный по образу западного побережья Америки. В Гринфилде предусмотрены дома, дороги, магазины, парки, школы, заводы, пляжи и даже аэропорт. Это, как отмечает источник, один из самых больших, сложных и детально проработанных оригинальных городов в Minecraft.

Строительство Гринфилда в Minecraft началось еще в 2011 году, а самим проектом занимались большое количество геймеров — старшеклассники, пенсионеры, архитекторы, инженеры-программисты и фанаты Minecraft. При этом у авторов проекта не было плана расположения объектов внутри вымышленного города, однако Гринфилд все равно получился очень реалистичным, отмечает источник.

Гринфилд все еще находится в стадии «активной застройки».

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