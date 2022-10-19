Из-за игры про марихуану в России заблокировали Metacritic

В сети обратили внимание, что в России заблокировали сайт Metacritic, где можно отслеживать оценки критиков и пользователей по разным медиа-проектам.
В качестве причины блокировки, которая состоялась вчера, упоминается страница игры Weedcraft Inc — «фермы», посвящённой выращиванию марихуаны в США. Релиз проекта состоялся на PC ещё в апреле 2019 года, при этом в качестве даты принятия подобного решения упоминается сентябрь того же года.
Почему до блокировки проекта добрались только сейчас — не уточняется, как не упоминается и причина, по которой «под раздачу» попал именно Metacritic. На сайте, кстати, проект получил 67 баллов от критиков (25 рецензий) и 6,9 балла от пользователей (36 отзывов).