Из-за игры про марихуану в России заблокировали Metacritic

В сети обратили внимание, что в России заблокировали сайт Metacritic, где можно отслеживать оценки критиков и пользователей по разным медиа-проектам.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В качестве причины блокировки, которая состоялась вчера, упоминается страница игры Weedcraft Inc — «фермы», посвящённой выращиванию марихуаны в США. Релиз проекта состоялся на PC ещё в апреле 2019 года, при этом в качестве даты принятия подобного решения упоминается сентябрь того же года.

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