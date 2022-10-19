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28 минут назад

Netflix хвалит Stadia и готов всерьёз взяться за «облачные игры»

Чемпионат.com

Netflix хочет всерьёз взяться за «облачные» игры. Об этом рассказал вице-президент игрового направления компании Майк Верду. Топ-менеджер заявил, что как и в случае с мобильными играми, он с коллегами планирует начать с малого, а потом постепенно расширять и развивать новое направление. При помощи «облачных» игр Netflix хочет привлечь аудиторию игроков на ПК и консолях.

Netflix хвалит Stadia и готов всерьёз взяться за «облачные игры»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Веду также отметил, что несмотря на коммерческий провал Stadia вышла крайне успешной с технической точки зрения. По его словам, Google избрала для развития своего игрового сервиса недостаточно практичную бизнес-модель.

Я не буду указывать на ошибки, потому что Google пошла на очень смелую авантюру. То, что мне показалось удивительным в Stadia и других платформах, — это то, что они давали возможности, которые вы не можете получить никаким другим способом.

Майк подчеркнул, что для того, чтобы «всё сделать правильно, уходит очень много времени». Он не подтвердил разработку геймпада для «облачных» игр Netflix, но отметил, что в сервисе компании не будет тайтлов, в которые можно будет играть с пульта от телевизора.

Игры,Netflix,Google,
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