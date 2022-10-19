Netflix хвалит Stadia и готов всерьёз взяться за «облачные игры»

Netflix хочет всерьёз взяться за «облачные» игры. Об этом рассказал вице-президент игрового направления компании Майк Верду. Топ-менеджер заявил, что как и в случае с мобильными играми, он с коллегами планирует начать с малого, а потом постепенно расширять и развивать новое направление. При помощи «облачных» игр Netflix хочет привлечь аудиторию игроков на ПК и консолях.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Веду также отметил, что несмотря на коммерческий провал Stadia вышла крайне успешной с технической точки зрения. По его словам, Google избрала для развития своего игрового сервиса недостаточно практичную бизнес-модель.

Я не буду указывать на ошибки, потому что Google пошла на очень смелую авантюру. То, что мне показалось удивительным в Stadia и других платформах, — это то, что они давали возможности, которые вы не можете получить никаким другим способом.