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16 минут назад

«ВКонтакте» в прямом эфире покажет плей-офф The International 2022

Чемпионат.com

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует показать все матчи стадии плей-офф и гранд-финал чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Официальные трансляции турнира пройдут в сообществе VK Dota 2.

«ВКонтакте» в прямом эфире покажет плей-офф The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«ВКонтакте» также выпустит мини-приложение, в котором пользователи смогут следить за расписанием, результатами игр и статистикой команд. Там же будут доступны прогнозы и открывать специальные награды, выполняя различные задания. Обсудить матчи The International 2022 можно будет в специальном чате для болельщиков.

Матчи плей-офф The International 2022 по Dota 2 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре. 16 лучших команд по итогам групповой стадии разыграют призовой фонд, который уже превышает $ 16,5 млн.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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