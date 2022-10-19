«ВКонтакте» в прямом эфире покажет плей-офф The International 2022

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует показать все матчи стадии плей-офф и гранд-финал чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 . Официальные трансляции турнира пройдут в сообществе VK Dota 2 .

«ВКонтакте» также выпустит мини-приложение, в котором пользователи смогут следить за расписанием, результатами игр и статистикой команд. Там же будут доступны прогнозы и открывать специальные награды, выполняя различные задания. Обсудить матчи The International 2022 можно будет в специальном чате для болельщиков.