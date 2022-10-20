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43 минуты назад

Team Spirit проиграли Boom Esports и покинули The International 2022, заработав 253 тысячи долларов

Матч ТВиещё 3

Российская команда Team Spirit покинула The International 2022 по Dota 2, заняв 13–16 место.

Российская Team Spirit покинула The International 2022
Фото: Valve CorporationValve Corporation

В 1 м раунде нижней сетки плей офф прошлогодние победители турнира уступили филиппинскому коллективу Boom Esports (0:1). Встреча проходила в формате best of 1, «драконы» вылетели из турнира, заработав около 253 тысячи долларов.

Team Spirit были последней российской командой на TI11. Ранее турнир покинули Virtus.pro, которые заняли третье место в The International 2022: Last Chance Qualifier, а также BB Team, неудачно выступившие на групповом этапе.

Стало известно, сколько россияне потратили на Battle Pass в Dota 2

За Team Spirit играют россияне Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов, Ярослав «Miposhka» Найденов и украинцы Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков.

Основной этап TI11 завершится 30 октября, призовой фонд турнира составляет около 17 миллионов долларов.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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