Разработчики Dota 2 открыли русскоязычный канал The International в Telegram

Компания Valve запустила официальное сообщество чемпионата мира The International по Dota 2 в мессенджере Telegram. Канал ведётся на русском языке — там будут появляться все новости о стадии плей-офф турнира.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На момент публикации материала там опубликовано только два поста: приветственное сообщение и список комментаторов русскоязычной студии The International 2022.

Ранее авторы Dota 2 также открыли сообщество в соцсети ВКонтакте. Пока контент дублируется из одного русскоязычного источника в другой — хотя в Telegram закрыты комментарии и доступны только реакции.