Стал известен состав русскоязычной студии освещения плей-офф The International 11

Игровая компания Valve объявила полный список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать матчи стадии плей-офф чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.
На русскоязычной трансляции TI11 будет работать 21 человек — это работники студий RuHub, FISSURE и Maincast, бывшие профессиональные игроки и контент-мейкеры.
Комментаторы The International 2022 на русском языке:
Никита 4ce Котков;
Алексей Lex Филиппов;
Александр JAM Коротков;
Рустам Adekvat Мавлютов;
Виктор GodHunt Волков;
Артур Goblak Костенко;
Дмитрий Inmate Филинов;
Егор Belony Довгий;
Алексей BafiK Бафадаров;
Дария Eiritel Морозова.
Контент-мейкеры:
Ведущий вечернего шоу:
Матчи плей-офф The International 2022 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре.