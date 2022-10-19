Valve открыла официальный аккаунт The International в России

Разработчики Dota 2 из компании Valve открыли официальное сообщество чемпионата мира The International в российской соцсети «ВКонтакте».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На странице «ВК» Valve намерена публиковать всю информацию о ходе плей-офф главного турнира сезона.

Welcome to The International!



Приветствуем в официальном сообществе плей-офф The International!

Приглашаем тебя к просмотру самых невероятных сражений на турнире. Давай вместе насладимся крутым контентом и лучшими матчами. Обещаем, что эти дни пройдут незабываемо!

На данный момент на страницу The International подписаны 2,5 тыс. человек.