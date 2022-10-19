В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Valve открыла официальный аккаунт The International в России

Чемпионат.com

Разработчики Dota 2 из компании Valve открыли официальное сообщество чемпионата мира The International в российской соцсети «ВКонтакте».

Valve открыла официальный аккаунт The International в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На странице «ВК» Valve намерена публиковать всю информацию о ходе плей-офф главного турнира сезона.

Welcome to The International!

Приветствуем в официальном сообществе плей-офф The International!
Приглашаем тебя к просмотру самых невероятных сражений на турнире. Давай вместе насладимся крутым контентом и лучшими матчами. Обещаем, что эти дни пройдут незабываемо!

На данный момент на страницу The International подписаны 2,5 тыс. человек.

Матчи плей-офф TI11 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре, участники турнира разыграют призовой фонд в размере более чем $ 16,5 млн.

Игры,The International 2022 Dota 2,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители