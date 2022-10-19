Valve открыла официальный аккаунт The International в России

Разработчики Dota 2 из компании Valve открыли официальное сообщество чемпионата мира The International в российской соцсети «ВКонтакте».
На странице «ВК» Valve намерена публиковать всю информацию о ходе плей-офф главного турнира сезона.
Welcome to The International!
Приветствуем в официальном сообществе плей-офф The International!
Приглашаем тебя к просмотру самых невероятных сражений на турнире. Давай вместе насладимся крутым контентом и лучшими матчами. Обещаем, что эти дни пройдут незабываемо!
На данный момент на страницу The International подписаны 2,5 тыс. человек.
Матчи плей-офф TI11 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре, участники турнира разыграют призовой фонд в размере более чем $ 16,5 млн.