Virtus.pro распустит состав по Dota 2 после провала на The International 2022

Англоязычное издание Blix со ссылкой на собственные источники сообщило , что российский клуб Virtus.pro откажется от текущего состава по Dota 2 после неудачного выступления на чемпионате мира The International 2022.

По данным СМИ, состав не проводил подготовку к главному турниру года из-за токсичной атмосферы внутри коллектива. Теперь клуб намерен отказаться от всех игроков по Dota 2 и собрать состав с нуля — часть игроков будет ждать окончания контрактов, другие могут покинуть Virtus.pro уже перед началом нового сезона. Это же касается и игроков запаса, Виталия Save- Мельника и Ильяса illias Ганеева.