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1 час назад

СМИ: Virtus.pro распустит состав по Dota 2 после провала на The International 2022

Чемпионат.com

Англоязычное издание Blix со ссылкой на собственные источники сообщило, что российский клуб Virtus.pro откажется от текущего состава по Dota 2 после неудачного выступления на чемпионате мира The International 2022.

Virtus.pro распустит состав по Dota 2 после провала на The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным СМИ, состав не проводил подготовку к главному турниру года из-за токсичной атмосферы внутри коллектива. Теперь клуб намерен отказаться от всех игроков по Dota 2 и собрать состав с нуля — часть игроков будет ждать окончания контрактов, другие могут покинуть Virtus.pro уже перед началом нового сезона. Это же касается и игроков запаса, Виталия Save- Мельника и Ильяса illias Ганеева.

Текущий состав Virtus.pro по Dota 2:

Данил gpk Скутин;
  • Дмитрий DM Дорохин;
  • Даниял yamich Лазебный;
  • Егор Xakoda Липартия;
  • Артём fng Баршак (главный тренер).

Ранее состав Virtus.pro уже покинул керри Роман RAMZES666 Кушнарёв.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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