A Plague Tale: Requiem взломали прямо в день релиза

18 октября состоялся релиз A Plague Tale: Requiem — продолжение истории Амиции и Хьюго, брата и сестры, которые убегают от инквизиции в мире средневековой чумы. Критики довольно высоко оценили проект, тогда как игроки опубликовали более сдержанные отзывы из-за технических проблем.

Прямо в день выхода Requiem оказалась на торрентах из-за того, что в игре нет никакой антипиратской защиты. Пользователи в комментариях, «опробовавшие» новинку, также пожаловались на оптимизацию. Некоторые даже думали, что взломанная версия будет работать лучше лицензионной, однако она, судя по всему, вообще ничем не отличается от таковой в Steam и GOG.