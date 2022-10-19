Как установить моды на GTA: инструкция

Прежде всего, заранее предупредим: модификации для одиночной игры не наказываются баном, однако разработчики категорически запрещают использовать моды в GTA Online. Если вы хотите поставить модификации, желательно всегда играть в режиме оффлайн — или хотя бы отключать моды, если вы все же собираетесь периодически заглядывать в онлайн. Многие фанатские надстройки предусматривают возможность включения и выключения, но не все. Будьте внимательны.

Фото: Rockstar Games Rockstar Games

Script Hook V

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Большинство популярных нынче модов для GTA 5 — это скрипты, и для того, чтобы они работали как следует, вам понадобится свежая версия плагина Script Hook V. Используйте ссылку на скачку, которая находится в таблице: на этом сайте периодически вылезают рекламные баннеры, выдающие себя за нее.

В zip-архив находится папка под названием bin, которая содержит три файла.

dinput8.dll — последняя версия загрузчика ASI, которая позволяет игре подгружать библиотеки расширения .asi.

ScriptHookV.dll — позволяет игре использовать кастомные скрипты.

NativeTrainer.asi — для модов этот трейнер не нужен, но он все равно есть, если вы хотите. Через него можно включать читы в одиночной игре, вроде смены скина, времени суток, телепортации, неуязвимости и прочих.

Распакуйте архив и скопируйте первые два файла (dinput8 и ScriptHookV) в корневую папку игры, где находится файл GTA5.exe. Если вы пользуетесь Steam-версией игры, то она находится по адресу Steam/steamapps/common/Grand Theft Auto V.

На этом практически все! Большинство пользовательских скриптов — это единичные asi-файлы, которые нужно просто поместить в ту же папку. Конечно, иногда они требуют немного других действий, но такие нюансы всегда четко обговариваются в инструкциях по установке конкретных модификаций. Внимательно читайте их перед загрузкой.

Community Script Hook V .NET

Модифицированная версия Script Hook V, поддерживающая скрипты, написанные на языке .NET. Некоторые моды, вроде скрипта Simple Passenger, требуют и оригинальную, и модифицированную версию Script Hook V, так что лучше поставить сразу обе.

Проверьте, установлен ли на вашем компьютере Microsoft .NET Framework 4.8 (пропустите этот шаг, если вы на Windows 10).

Проверьте, установлен ли на вашем компьютере Microsoft Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2019 (x64).

Загрузите и поставьте Script Hook V по инструкции выше.

Загрузите Community Script Hook V по этой ссылке.

Скопируйте файлы ScriptHookVDotNet.asi, ScriptHookVDotNet2.dll, и ScriptHookVDotNet3.dll в корневую папку игры.

LUA Plugin

Есть моды, которые, помимо Script Hook, также нуждаются в LUA-плагине, вроде скриптов Enhanced Train Driver и Ragdoll on Demand. Его можно скачать по этой ссылке. Внутри zip-архива вый найдете папку scripts и файл LUA_SDK.asi — скопируйте их в корневую папку игры, туда же, куда вы ставили Script Hook. В папке scripts находится каталог addins: туда вы будете вставлять lua-файлы различных модов. Опять же, просто следуйте инструкциям для установки конкретной модификации.

OpenIV

Если вы когда-нибудь ставили пользовательские моды на GTA 4, то, скорее всего, уже пользовались OpenIV. Это мощная утилита, способная редактировать и сохранять файлы GTA — сейчас инструмент активно адаптируют для GTA 5. Разные модификации задействуют его по-своему, поэтому мы не можем предоставить вам универсальную инструкцию — читайте описания на страницах самих модов. Предупредим только об одном нюансе — OpenIV вносит изменения в файлы игры, так что рекомендуем создать резервные копии. Скачать OpenIV можно на официальном сайте модификации.

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