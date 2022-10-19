Раскрыты полные системные требования Gotham Knights

Несколько дней назад разработчики Gotham Knights раскрыли минимальные системные требования игры, а недавно авторы опубликовали и рекомендуемые требования, поэтому теперь у нас есть полные требования.

Для комфортной игры при 60 FPS в разрешении 1080p вам потребуется минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже RTX 2070. Судя по всему, у игры будут проблемы с производительностью, поскольку рекомендуемые требования оказались уж больно завышенными для игры в 1080p.