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1 час назад

EA анонсировала The Sims 5

Чемпионат.comиещё 2

На презентации The Sims Summit Stream Event компания Electronic Arts представила Project Rene — новую часть в серии The Sims. Разработчики заявляют, что это «симулятор жизни нового поколения», который подарит одинаковый опыт пользователям на ПК, консолях и на мобильных устройствах.

EA анонсировала The Sims 5
Фото: EAEA

Прямо сейчас Project Rene находится на очень ранней стадии разработки и вряд ли выйдет до 2024 года, поэтому Maxis не называет игру именно The Sims 5. Главной фишкой будущего проекта станут удобный функционал строительства и кроссплатформенный игровой процесс. Какие именно нововведения ждут пользователей, разработчики пока сказать не готовы.

EA
EA
EA
EA

Авторы также подтвердили, что продолжат выпускать дополнения для The Sims 4 на протяжении как минимум нескольких лет. Сегодня симулятор жизни как раз стал полностью бесплатным.

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