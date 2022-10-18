EA анонсировала The Sims 5

На презентации The Sims Summit Stream Event компания Electronic Arts представила Project Rene — новую часть в серии The Sims. Разработчики заявляют, что это «симулятор жизни нового поколения», который подарит одинаковый опыт пользователям на ПК, консолях и на мобильных устройствах.

Фото: EA EA

Прямо сейчас Project Rene находится на очень ранней стадии разработки и вряд ли выйдет до 2024 года, поэтому Maxis не называет игру именно The Sims 5. Главной фишкой будущего проекта станут удобный функционал строительства и кроссплатформенный игровой процесс. Какие именно нововведения ждут пользователей, разработчики пока сказать не готовы.

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EA

EA

EA