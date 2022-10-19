Став бесплатной, The Sims 4 обрела невероятную популярность

Вчера The Sims 4 стала бесплатной. Игра доступна для всех, однако не для пользователей из России. Несмотря на это, забрать проект всё равно можно. О том, как это сделать, мы рассказали в отдельном материале.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Очевидно, бесплатность игры привлекла новую аудиторию, поэтому онлайн The Sims 4 в Steam увеличился в четыре раза. Это можно увидеть через сайт SteamDB — обратите внимание на график.

Скриншот

The Sims 4 представляет собой симулятор жизни. В игре можно буквально стать кем угодно и заниматься многими вещами. Кстати, вчера EA анонсировала The Sims 5.