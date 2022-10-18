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1 час назад

Sony ведёт переговоры о покупке создателей Cyberpunk 2077 и The Witcher 3

Ferra.ru

Прямо сейчас на наших глазах намечается крупное поглощение — Microsoft пытается приобрести Activision Blizzard. Мешает ей в этом в основном Sony — компания всячески пытается доказать регуляторам, что данное слияние может привести к образованию монополии на рынке видеоигр.

Sony хочет купить создателей Cyberpunk 2077 и The Witcher 3
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но в то же время, судя по данным инсайдеров, японская компания сама ведёт активные переговоры с польской CD Projekt RED. Якобы владельцы бренда PlayStation хотят купить создателей Cyberpunk 2077 и линейки The Witcher.

Подтвердил эту информацию и создатель оригинальной God of War и серии Twisted Metal Дэвид Яффе. Он рассказал, что практика временного сотрудничества или разработка по контракту с временной эксклюзивностью не то чтобы оправдывает себя. В связи с этим менеджеры Sony склоняются к варианту с покупкой студии.

Отметим, что всё это лишь слухи. Но в то же время сложно отрицать, что японская корпорация явно будет присматриваться к приобретению новых игровых разработчиков, учитывая, что Microsoft активно занимается этим в последние несколько лет.

Игры,Microsoft,
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