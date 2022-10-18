Sony хочет купить создателей Cyberpunk 2077 и The Witcher 3

Прямо сейчас на наших глазах намечается крупное поглощение — Microsoft пытается приобрести Activision Blizzard. Мешает ей в этом в основном Sony — компания всячески пытается доказать регуляторам, что данное слияние может привести к образованию монополии на рынке видеоигр.

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Но в то же время, судя по данным инсайдеров, японская компания сама ведёт активные переговоры с польской CD Projekt RED. Якобы владельцы бренда PlayStation хотят купить создателей Cyberpunk 2077 и линейки The Witcher.

Подтвердил эту информацию и создатель оригинальной God of War и серии Twisted Metal Дэвид Яффе. Он рассказал, что практика временного сотрудничества или разработка по контракту с временной эксклюзивностью не то чтобы оправдывает себя. В связи с этим менеджеры Sony склоняются к варианту с покупкой студии.