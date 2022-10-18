Insomnia рассказала о новой игре про Человека-паука

Студия Insomniac Games, спустя больше года молчания о новой игре про супергероя Человека-паука, ответила на слухи о возможных проблемах у проекта. Новую информацию разработчики опубликовали в Twitter.

«Не стоит переживать [за Marvel's Spider-Man 2]. У нас успешно проходит разработка, и выход проекта по-прежнему намечен на 2023 год. Показ демо-версии игры требует дополнительной траты времени, усилий, ресурсов и координации внутри студии», — написали в Insomniac.

Так представитель студии отреагировал в том числе на неофициальную информацию о том, что новая презентация PlayStation Showcase откладывается. В компании не стали прямо уточнять, будет ли показан геймплей Spider-Man 2 до релиза. Предыдущую часть активно демонстрировали до релиза, однако проект и официально не анонсировался до первого геймплейного ролика на выставке E3.

Ранее Sony во время трансляции State of Play объявила, что Marvel's Spider-Man: Remastered выйдет на ПК. Проект стал доступен пользователям компьютеров 12 августа этого года.