ПК-версия Uncharted: Legacy of Thieves Collection никому не нужна

На PC вчера вышла Uncharted: Legacy of Thieves Collection, состоящая из обновлённых Uncharted 4 и The Lost Legacy. В честь этого Sony опубликовала короткий релизный трейлер с отзывами журналистов, правда, о версии сборника для PlayStation 5.

На PC коллекция Uncharted: Legacy of Thieves набрала средний балл 88 — это на балл больше, чем ранее для PS5. Пиковый онлайн в Steam за первые несколько часов с релиза составил 7,973 пользователей. На момент написания новости в игре одновременно находятся 5,100 человек.

Для сравнения: так выглядят пиковые онлайны других проектов Sony, получивших релиз на PC: God of War — 73,529 человек. «Человек-паук» — 66,436 человек. Horizon Zero Dawn — 56,557 человек. Days Gone — 27,450 человек.