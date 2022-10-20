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1 час назад

Пиковый онлайн сборника Uncharted: Legacy of Thieves в Steam едва доходит до&nbsp;8 тыс

Игромания.руиещё 7

На PC вчера вышла Uncharted: Legacy of Thieves Collection, состоящая из обновлённых Uncharted 4 и The Lost Legacy. В честь этого Sony опубликовала короткий релизный трейлер с отзывами журналистов, правда, о версии сборника для PlayStation 5.

ПК-версия Uncharted: Legacy of Thieves Collection никому не нужна
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На PC коллекция Uncharted: Legacy of Thieves набрала средний балл 88 — это на балл больше, чем ранее для PS5. Пиковый онлайн в Steam за первые несколько часов с релиза составил 7,973 пользователей. На момент написания новости в игре одновременно находятся 5,100 человек.

Для сравнения: так выглядят пиковые онлайны других проектов Sony, получивших релиз на PC: God of War — 73,529 человек. «Человек-паук» — 66,436 человек. Horizon Zero Dawn — 56,557 человек. Days Gone — 27,450 человек.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection продаётся в Steam и Epic Games Store, но не в России. Ранее ключи PC-версии появились в магазине «Буки», но позже их сняли с продажи.

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