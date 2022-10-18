Мэддисон вернулся — стример «уходил из Интернета» на 15 часов

Не прошло и суток с момента завершения карьеры стримера Ильи Мэддисона , как контент-мейкер выложил объемный пост в Telegram-канале, где объяснил свое поведение в последние дни.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Илья честно признался, что из-за раскола аудитории он сам не мог выстроить четкую позицию по отношению к последним событиям, так как опасался негатива в свою сторону. Стример также признал, что бросил своих подписчиков, уехав в Сербию, где, по его словам, он живет «на положении бомжа».

В целом попытаюсь взять себя в руки, привести мысли и быт в порядок. Если все получится, то заведу стрим, попробуем поговорить еще. Все-таки идея бросить все и загнуться под мостом мне нравилась только вчера по пьяни. Илья HoneyMad Давыдов, стример

Сейчас Илья пытается найти жилье и в ближайшее время планирует вернуться к стримам, где подробнее расскажет о событиях своей жизни.