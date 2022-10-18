Борьба с полицией и ставки: вышел новый трейлер NFS Unbound

Electronic Arts опубликовала первый полноценный геймплей-трейлер Need for Speed Unbound. В ролике можно увидеть погоню с полицией, оценить физику автомобилей и повреждений, а также узнать о некоторых геймплейных механиках. Например, игроки смогут делать ставки в гонках против конкретных оппонентов, после чего получать дополнительную денежную награду.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Также у пользователей будет отдельное меню с расписанием, в котором можно будет участвовать в различных мероприятиях без путешествия по открытому миру.