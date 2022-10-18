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56 минут назад

Борьба с полицией и ставки. 60 секунд геймплея Need for Speed Unbound

Чемпионат.com

Electronic Arts опубликовала первый полноценный геймплей-трейлер Need for Speed Unbound. В ролике можно увидеть погоню с полицией, оценить физику автомобилей и повреждений, а также узнать о некоторых геймплейных механиках. Например, игроки смогут делать ставки в гонках против конкретных оппонентов, после чего получать дополнительную денежную награду.

Борьба с полицией и ставки: вышел новый трейлер NFS Unbound
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Также у пользователей будет отдельное меню с расписанием, в котором можно будет участвовать в различных мероприятиях без путешествия по открытому миру.

NFS Unbound выходит 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Это первая часть серии с 2012 года, за создание которой отвечает студия Criterion — авторы Burnout, NFS Hot Pursuit (2010) и NFS Most Wanted (2012). Ранее авторы опубликовали список из всех автомобилей, представленных в игре.

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