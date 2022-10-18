Ремастеры Crysis 2 и Crysis 3 выйдут в Steam в ноябре

В Steam появились страницы ремастеров Crysis 2 и Crysis 3 . Оба проекта выйдут в магазине Valve уже 17 ноября — в том числе и в России. Прямо сейчас шутеры можно добавить в список желаемого.

Оригинальные переиздания второй и третьей частей Crysis вышли в 2021 году на ПК в Epic Games Store, а также на PlayStation и Xbox. В них авторы подтянули графику, разрешение и исправили некоторые баги из оригинальных игр. Теперь оба проекта доберутся и до Steam — как в своё время добралась и первая часть серии.