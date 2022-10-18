Team Spirit прошла в плей-офф The International 11, а у BB Team не вышло

В Сингапуре подошла к концу групповая стадия The International 11 по Dota 2. Из 20 участников турнир покинули четыре команды: из группы "В" — Talon и TSM, а из группы "А" — Soniqs и BB Team, которая представляла наш регион. BB Team не добилась побед в групповой стадии и заняла 10 место со статистикой 0-5-4.Таким образом, от Восточной Европы участие в турнире продолжает Team Spirit. Правда, её выступление далеко от ожидаемого. «Драконы» добыли лишь одну победу над Entity и заняли 6 место. Итоговая статистика — 1-7-1.