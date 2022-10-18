Team Spirit прошла в плей-офф The International 11, а у BB Team не вышло

В Сингапуре подошла к концу групповая стадия The International 11 по Dota 2. Из 20 участников турнир покинули четыре команды: из группы "В" — Talon и TSM, а из группы "А" — Soniqs и BB Team, которая представляла наш регион. BB Team не добилась побед в групповой стадии и заняла 10 место со статистикой 0-5-4.Таким образом, от Восточной Европы участие в турнире продолжает Team Spirit. Правда, её выступление далеко от ожидаемого. «Драконы» добыли лишь одну победу над Entity и заняли 6 место. Итоговая статистика — 1-7-1.
Первые матчи плей-офф начнутся 20 октября. Команды с 1 по 4 места в группах попали в верхнюю сетку, а коллективы с 5 по 8 места — в нижнюю, где сыграют в первом раунде по одной карте между собой. Далее все матчи будут в формате bo3, а гранд-финал — bo5.
Расписание плей-офф. К слову, победитель станет известен 30 октября на Сингапурском крытом стадионе. Призовой фонд турнира составляет 16 688 229 долларов. Он увеличивается за счёт продаж боевого пропуска.