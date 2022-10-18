WB Games представила новую Mortal Kombat

Warner Bros. Games анонсировала новую часть Mortal Kombat с подзаголовком Onslaught. К сожалению для миллионов фанатов по всему миру, это мобильная коллекционная RPG, в которой игрокам необходимо собрать команду бойцов из огромного списка персонажей и участвовать в массовых сражениях, «чтобы остановить тёмную и опасную угрозу, которая сеет хаос в мирах».