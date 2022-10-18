В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
20 минут назад

WB Games представила новую Mortal Kombat. Фанатам она не понравится

Чемпионат.comиещё 1

Warner Bros. Games анонсировала новую часть Mortal Kombat с подзаголовком Onslaught. К сожалению для миллионов фанатов по всему миру, это мобильная коллекционная RPG, в которой игрокам необходимо собрать команду бойцов из огромного списка персонажей и участвовать в массовых сражениях, «чтобы остановить тёмную и опасную угрозу, которая сеет хаос в мирах».

WB Games представила новую Mortal Kombat
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как рассказал создатель франшизы Эд Бун, Onslaught — переосмысление культовой серии в новом жанре.

Мы раздвигаем границы Mortal Kombat, чтобы игроки могли по-новому взглянуть на франшизу, оставаясь при этом верными её природе. В Mortal Kombat: Onslaught мы превратили MK в стратегическую командную коллекционную игру с групповыми рукопашными боями, которая понравится как новым игрокам, так и заядлым фанатам.

Релиз Mortal Kombat: Onslaught состоится в 2023 году. Помимо ключевого арта разработчики не показали ни скриншотов, ни игрового процесса.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители