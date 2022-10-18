Мама российского керри Gaimin Gladiators по Dota 2 заступилась за сына

Мусор? Ты стань сначала хотя бы таким мусором, а потом что-то суди. Выйти на мировую арену — это уже очень большое достижение! Там собрались сильнейшие, проиграть всё равно кто-то должен. На то это и соревнования! Выбираются лучшие из лучших!