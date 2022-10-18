В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
39 минут назад

Мама российского керри Gaimin Gladiators по Dota 2 заступилась за сына в комментариях

Чемпионат.com

Мама российского киберспортсмена Антона dyrachyo Шкредова, который сейчас выступает за Gaimin Gladiators на The International 2022 по Dota 2, ответила на критику в адрес сына в фанатском сообществе команды «ВКонтакте».

Мама российского керри Gaimin Gladiators по Dota 2 заступилась за сына
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ольга Шкредова отметила, что после прочтения комментариев у неё возник вопрос о поведении болельщиков, а потом она обратилась к пользователю, который назвал Gaimin Gladiators «мусором».

Мусор? Ты стань сначала хотя бы таким мусором, а потом что-то суди. Выйти на мировую арену — это уже очень большое достижение! Там собрались сильнейшие, проиграть всё равно кто-то должен. На то это и соревнования! Выбираются лучшие из лучших!

21-летний Шкредов вместе с Gaimin Gladiators занял седьмое место в группе А на чемпионате мира по Dota 2. В нижней сетке плей-офф европейская команда сыграет против Fnatic.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите записи матчей Last Chance Qualifier (8–12 октября) и Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители