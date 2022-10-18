Названа дата выхода и стоимость нового геймпада DualSense Edge для PlayStation 5

Sony объявила точную дату выхода DualSense Edge — геймпада для PS5 и ПК в стиле Xbox Elite Controller с персонализируемыми кнопками и регулировкой чувствительности стиков. Контроллер поступит в продажу 26 января 2023 года по цене $ 200 — около 12 тыс. рублей. Предзаказы откроются уже 25 октября.
Помимо Edge, 9 ноября в продажу поступит обычный DualSense с дизайном в стиле God of War Ragnarok. На белом тачпаде изобразят волка Фенрира, а на задней части геймпада будет нарисован логотип игры на синем фоне.