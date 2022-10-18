Названа дата выхода и стоимость нового геймпада DualSense Edge для PlayStation 5

Sony также будет отдельно продавать набор со стиками для геймпада по цене $ 20 — около 1200 рублей. Они поступят в продажу в тот же день, что и Edge. Пока неясно, будет ли продаваться геймпад в России, однако его точно можно будет заказать на сторонних онлайн-площадках.