Как идут игры на бюджетном смартфоне Xiaomi Redmi Note 11

World of Tanks идёт очень плавно и с хорошей графикой. Но при её запуске немного «обрезаются» края экрана слева. То есть пока что эта игра не оптимизирована под полный экран.

Call of Duty запускается без каких-либо проблем. Играть в неё тоже комфортно.

Need For Speed: No Limits позволяет действительно погрузиться в атмосферу ночного города. Запускается и идёт всё также плавно.