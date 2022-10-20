Как идут игры на бюджетном смартфоне Xiaomi Redmi Note 11

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live рассказал, какую производительность в играх можно получить на Xiaomi Redmi Note 11 и стоит ли его приобретать геймерам.
Ведущий канала DimaViper Live на YouTube протестировал в современных мобильных играх смартфон Xiaomi Redmi Note 11. Работает он при этом на базе процессора Snapdragon 680 (4 ГБ/128 ГБ памяти).
Geometry Dash запустилась без проблем. Но это действительно очень простая и нетребовательная игра.
Игра Hungry Shark Evolution чуть посложнее с точки зрения графики, но идёт тоже на Redmi Note 11 великолепно. На нажатие реагирует смартфон также быстро.
Subway Surfers шла тоже отлично. За время прохождения в ней не было ни лагов, ни подтормаживаний.
Vector 2 - это игра про бег и паркур. Идёт, по словам эксперта, она вполне нормально.
С EA Sports: UFC тоже проблем не возникает. Всё работает хорошо.
World of Tanks идёт очень плавно и с хорошей графикой. Но при её запуске немного «обрезаются» края экрана слева. То есть пока что эта игра не оптимизирована под полный экран.
Call of Duty запускается без каких-либо проблем. Играть в неё тоже комфортно.
Real Racing 3 - одна из самых требовательных гоночных игр. Но шла она на Redmi Note 11 отлично, причём с высоким FPS.
В GTA San Andreas передвигаться по игровому миру вы сможете тоже очень легко.
PUBG Mobile идёт не с лучшей графикой, зато плавно.
Need For Speed: No Limits позволяет действительно погрузиться в атмосферу ночного города. Запускается и идёт всё также плавно.
С игрой Standoff 2 смартфон Xiaomi тоже отлично справляется.
Ещё нужно отметить, что Redmi Note 11 во время прохождения игр вообще почти не нагревается. Поэтому если вы любите игры, то вполне сможете ими наслаждаться на этом смартфоне.