Как идут игры на бюджетном смартфоне Xiaomi Redmi Note 11

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live рассказал, какую производительность в играх можно получить на Xiaomi Redmi Note 11 и стоит ли его приобретать геймерам.

Ведущий канала DimaViper Live на YouTube протестировал в современных мобильных играх смартфон Xiaomi Redmi Note 11. Работает он при этом на базе процессора Snapdragon 680 (4 ГБ/128 ГБ памяти).

Geometry Dash запустилась без проблем. Но это действительно очень простая и нетребовательная игра.

Игра Hungry Shark Evolution чуть посложнее с точки зрения графики, но идёт тоже на Redmi Note 11 великолепно. На нажатие реагирует смартфон также быстро.

Subway Surfers шла тоже отлично. За время прохождения в ней не было ни лагов, ни подтормаживаний.

Vector 2 - это игра про бег и паркур. Идёт, по словам эксперта, она вполне нормально.

С EA Sports: UFC тоже проблем не возникает. Всё работает хорошо.

World of Tanks идёт очень плавно и с хорошей графикой. Но при её запуске немного «обрезаются» края экрана слева. То есть пока что эта игра не оптимизирована под полный экран.

Call of Duty запускается без каких-либо проблем. Играть в неё тоже комфортно.

Real Racing 3 - одна из самых требовательных гоночных игр. Но шла она на Redmi Note 11 отлично, причём с высоким FPS.

В GTA San Andreas передвигаться по игровому миру вы сможете тоже очень легко.

PUBG Mobile идёт не с лучшей графикой, зато плавно.

Need For Speed: No Limits позволяет действительно погрузиться в атмосферу ночного города. Запускается и идёт всё также плавно.

С игрой Standoff 2 смартфон Xiaomi тоже отлично справляется.