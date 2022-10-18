Российская Team Spirit сыграет с BOOM

Организаторы чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 опубликовали посев команд в плей-офф турнира — все 16 команд узнали соперников по первому раунду верхней или нижней сетки.

Фото: Соцсети Соцсети

Игры решающей стадии пройдут 20–23 и 29–30 октября в комплексе Suntec Singapore и на Сингапурском крытом стадионе. Российская Team Spirit начнёт турнир в нижней сетке матчем с филиппинской BOOM Esports.

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Расписание матчей The International 2022 — 20 октября, четверг: 5:00, верхняя сетка. Evil Geniuses (Северная Америка) — Thunder Awaken (Перу);

8:00, верхняя сетка. Team Secret (Европа) — PSG.LGD (Китай);

11:00, нижняя сетка. Hokori (Перу) — beastcoast (Перу);

12:00, нижняя сетка. Team Spirit (Россия) — BOOM Esports (Филиппины);

13:00, нижняя сетка. Fnatic (Юго-Восточная Азия) — Gaimin Gladiators (Европа);

14:00, нижняя сетка. Royal Never Give Up (Китай) — Entity (Европа).

Расписание матчей The International 2022 — 21 октября, пятница: 5:00, верхняя сетка. Tundra Esports (Европа) — OG (Европа);

8:00, верхняя сетка. Team Liquid (Европа) — Team Aster (Китай);

11:00. Второй раунд нижней сетки;

14:00. Второй раунд нижней сетки.

Расписание матчей The International 2022 — 22 октября, суббота: 5:00. Второй раунд нижней сетки;

8:00. Второй раунд нижней сетки;

11:00. Полуфинал верхней сетки;

14:00. Полуфинал верхней сетки.

Расписание The International 2022 — 23 октября, воскресенье:

5:00. Третий раунд нижней сетки;

8:00. Третий раунд нижней сетки;

11:00. Четвёртый раунд нижней сетки;

14:00. Четвёртый раунд нижней сетки.

Расписание The International 2022 — 29 октября, суббота:

7:00. Финал верхней сетки;

10:00. Полуфинал нижней сетки.

Расписание The International — 30 октября, воскресенье: 7:00. Финал нижней сетки;

11:30. Гранд-финал.

Начало игр указано по московскому времени. Матчи первого раунда нижней сетки пройдут в формате best-of-1 (до одной победы), гранд-финал — best-of-5 (до трёх побед), все остальные — best-of-3 (до двух побед).