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53 минуты назад

Team Spirit сыграет с BOOM — появились сетка и расписание плей-офф The International 2022

Чемпионат.com

Организаторы чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 опубликовали посев команд в плей-офф турнира — все 16 команд узнали соперников по первому раунду верхней или нижней сетки.

Российская Team Spirit сыграет с BOOM
Фото: СоцсетиСоцсети

Игры решающей стадии пройдут 20–23 и 29–30 октября в комплексе Suntec Singapore и на Сингапурском крытом стадионе. Российская Team Spirit начнёт турнир в нижней сетке матчем с филиппинской BOOM Esports.

Видео дня
Расписание матчей The International 2022 — 20 октября, четверг:
  • 5:00, верхняя сетка. Evil Geniuses (Северная Америка) — Thunder Awaken (Перу);
  • 8:00, верхняя сетка. Team Secret (Европа) — PSG.LGD (Китай);
  • 11:00, нижняя сетка. Hokori (Перу) — beastcoast (Перу);
  • 12:00, нижняя сетка. Team Spirit (Россия) — BOOM Esports (Филиппины);
  • 13:00, нижняя сетка. Fnatic (Юго-Восточная Азия) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 14:00, нижняя сетка. Royal Never Give Up (Китай) — Entity (Европа).
Расписание матчей The International 2022 — 21 октября, пятница:
  • 5:00, верхняя сетка. Tundra Esports (Европа) — OG (Европа);
  • 8:00, верхняя сетка. Team Liquid (Европа) — Team Aster (Китай);
  • 11:00. Второй раунд нижней сетки;
  • 14:00. Второй раунд нижней сетки.
Расписание матчей The International 2022 — 22 октября, суббота:
  • 5:00. Второй раунд нижней сетки;
  • 8:00. Второй раунд нижней сетки;
  • 11:00. Полуфинал верхней сетки;
  • 14:00. Полуфинал верхней сетки.

Расписание The International 2022 — 23 октября, воскресенье:

  • 5:00. Третий раунд нижней сетки;
  • 8:00. Третий раунд нижней сетки;
  • 11:00. Четвёртый раунд нижней сетки;
  • 14:00. Четвёртый раунд нижней сетки.

Расписание The International 2022 — 29 октября, суббота:

  • 7:00. Финал верхней сетки;
  • 10:00. Полуфинал нижней сетки.
Расписание The International — 30 октября, воскресенье:
  • 7:00. Финал нижней сетки;
  • 11:30. Гранд-финал.

Начало игр указано по московскому времени. Матчи первого раунда нижней сетки пройдут в формате best-of-1 (до одной победы), гранд-финал — best-of-5 (до трёх побед), все остальные — best-of-3 (до двух побед).

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите записи матчей Last Chance Qualifier (8–12 октября) и Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.

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