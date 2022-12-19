Как задонатить в Roblox в России в 2022: инструкция

После ввода новых региональных ограничений покупка робуксов в Roblox стала не таким простым делом, как раньше — но все еще возможным. Рассказываем, как сейчас можно купить робуксы.

Фото: DreamCraft DreamCraft

Как купить робуксы в Roblox

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Раньше приобрести робуксы можно было прямо на официальном сайте Roblox, воспользовавшись банковскими картами или электронными платежными системами (PayPal и Qiwi), но сейчас игроки не могут расплачиваться российскими картами из-за региональных ограничений. Некоторые пользователи сообщают, что оплата иногда проходит через карты банка «Тинькофф», но информация непроверенная.

Из-за этого единственный безопасный, надежный способ получить робуксы — это официальные промо-коды. Их часто раздают YouTube-блогеры, они периодически появляются на разных игровых сайтах — в основном на страницах профессиональных видеоигровых СМИ. Если вы вдруг заметите где-то промо-код, просто введите его на соответствующей странице Roblox, но будьте аккуратны: коды действуют лишь ограниченный промежуток времени. Если вы не поторопитесь, они пропадут.

Другой метод покупки робуксов — это сторонние магазины по перепродаже игровых предметов и валют, но мы не можем порекомендовать его. Конечно, независимые продавцы чаще продают робуксы по более выгодному курсу: вы не только сможете без проблем оплатить покупку, но и, скорее всего, заплатите за нее меньше, чем пришлось бы на официальном сайте. В то же время, никто не защитит вас от мошенников, которых на таких площадках полным-полно. Администрация подобных магазинов никогда не берет на себя ответственность за обман пользователей, поэтому если вы потеряете деньги, то их никто не вернет.