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1 час назад

Как задонатить в Roblox в России в 2022: инструкция

Мария Иванова

После ввода новых региональных ограничений покупка робуксов в Roblox стала не таким простым делом, как раньше — но все еще возможным. Рассказываем, как сейчас можно купить робуксы.

Как задонатить в Roblox в России в 2022: инструкция
Фото: DreamCraftDreamCraft

Как купить робуксы в Roblox

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Раньше приобрести робуксы можно было прямо на официальном сайте Roblox, воспользовавшись банковскими картами или электронными платежными системами (PayPal и Qiwi), но сейчас игроки не могут расплачиваться российскими картами из-за региональных ограничений. Некоторые пользователи сообщают, что оплата иногда проходит через карты банка «Тинькофф», но информация непроверенная.

Из-за этого единственный безопасный, надежный способ получить робуксы — это официальные промо-коды. Их часто раздают YouTube-блогеры, они периодически появляются на разных игровых сайтах — в основном на страницах профессиональных видеоигровых СМИ. Если вы вдруг заметите где-то промо-код, просто введите его на соответствующей странице Roblox, но будьте аккуратны: коды действуют лишь ограниченный промежуток времени. Если вы не поторопитесь, они пропадут.

Другой метод покупки робуксов — это сторонние магазины по перепродаже игровых предметов и валют, но мы не можем порекомендовать его. Конечно, независимые продавцы чаще продают робуксы по более выгодному курсу: вы не только сможете без проблем оплатить покупку, но и, скорее всего, заплатите за нее меньше, чем пришлось бы на официальном сайте. В то же время, никто не защитит вас от мошенников, которых на таких площадках полным-полно. Администрация подобных магазинов никогда не берет на себя ответственность за обман пользователей, поэтому если вы потеряете деньги, то их никто не вернет.

Мы не будем приводить здесь прямые ссылки на такие сайты — они без труда ищутся в Интернете. Но на всякий случай предупредим, что, если вы все-таки решите воспользоваться услугами сторонних продавцов, внимательно изучайте всю доступную информацию. Прежде чем покупать что-то, проверьте, высокая ли у продавца репутация, как давно он на сайте, сколько о нем положительных отзывов. Старайтесь не покупать большие суммы — это снизит вероятность наткнуться на мошенника, который сбежит с вашими деньгами.

Игры,PayPal,Тинькофф банк,Qiwi,
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