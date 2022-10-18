Мэддисон рассказал о переезде в Сербию и дальнейших планах

Какое будущее ждать, ради чего что-то делать? Я не пытаюсь вызвать к себе жалость, потому что прекрасно понимаю, что бросил всех вас, своих зрителей, в такой же ситуации (если не хуже), а сам свалил. Думал только о себе. Но это непростое решение было, я не хотел этого делать.