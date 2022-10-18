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1 час назад

Red Dead Redemption больше нельзя запустить на PS4 и PS5

Игромания.ру

Из PS Plus убрали оригинальную Red Dead Redemption, которую можно было запустить с помощью стриминга.

Red Dead Redemption больше нельзя запустить на PS4 и PS5
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально игра входила в подписку PS Now, но позже сервис интегрировали в премиум-версию PS Plus в странах, где поддерживалась облачная технология. Игра впервые появилась в каталоге ещё в 2016 году, продержавшись в нём шесть лет.

Sony не стала громко сообщать об изменении, однако пользователи заметили «срок годности» игры ещё в прошлом июне. Это же касалось и дополнения Undead Nightmare.

Теперь у игроков на PS4 и PS5 фактически не осталось никаких официальных способов, чтобы запустить популярный проект Rockstar. Он доступен только на консолях прошлого поколения и по программе обратной совместимости Xbox.

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