Red Dead Redemption больше нельзя запустить на PS4 и PS5

Из PS Plus убрали оригинальную Red Dead Redemption, которую можно было запустить с помощью стриминга.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначально игра входила в подписку PS Now, но позже сервис интегрировали в премиум-версию PS Plus в странах, где поддерживалась облачная технология. Игра впервые появилась в каталоге ещё в 2016 году, продержавшись в нём шесть лет.

Sony не стала громко сообщать об изменении, однако пользователи заметили «срок годности» игры ещё в прошлом июне. Это же касалось и дополнения Undead Nightmare.