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1 час назад

Для провальной GTA: The Definitive Edition вышел новый патч

Чемпионат.com

18 октября Rockstar внезапно выпустила патч для GTA: The Definitive Edition. Его точный размер неизвестен — все три игры попросту перекачиваются заново. Так, для San Andreas скачивается 18,53 ГБ, для Vice City — 8,96 ГБ и для GTA 3 — 4,23 ГБ.

Для провальной GTA: The Definitive Edition вышел новый патч
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователи уже протестировали обновление и рассказывают, что в сборнике наконец появилась возможность отключить функцию размытия в движении. Кроме того, авторы немного доработали колесо выбора оружия и добавили туда небольшую и еле заметную анимацию.

Скриншот

Также геймеры сообщают об исправлении определённых багов, однако точное количество обновлений пока отследить не удалось. В скором времени Rockstar должна опубликовать полный список изменений.

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Игроки раскритиковали ремастеры из-за плохой производительности, багов, а также странного визуального стиля и эффектов.

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