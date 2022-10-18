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35 минут назад

Игроки китайской Royal Never Give Up провели последние матчи TI11 на обезболивающих

Чемпионат.com

Китайский киберспортивный инсайдер со ссылкой аккаунт Royal Never Give Up в соцсети Weibo сообщил, что игроки команды из Поднебесной выступают на The International 2022 по Dota 2 под действием обезболивающих препаратов.

Игроки китайской RNG провели последние матчи TI11 на обезболивающих
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее четыре игрока и главный тренер RNG заразились COVID-19. Как сообщается, некоторые киберспортсмены регулярно испытывают головную боль и тошноту, поэтому перед матчами принимают обезболивающие средства, чтобы сосредоточиться на игре.

Китайская команда завершила второй день группового этапа на первом месте, проиграв лишь одну карту из десяти. После заболевания коронавирусом игроки Royal Never Give Up не смогли выиграть ни одной карты и попали только в нижнюю сетку чемпионата мира по Dota 2.

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