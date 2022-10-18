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41 минуту назад

Комментатор 4ce после вылета BetBoom с TI11: посыпались прямо с нулевой минуты

Чемпионат.com

Профессиональный комментатор Dota 2 Никита 4ce Котков высказался о поражении BetBoom Team от BOOM Esports в матче за выход в плей-офф чемпионата мира The International 2022.

Комментатор 4ce после вылета BetBoom с TI11: посыпались прямо с нулевой минуты
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По мнению специалиста, российская команда выбрала удачных героев, но не смогла реализовать потенциал своего пика.

В своей последней игре на The International 2022 команда наконец-то взяла рабочий драфт: тут тебе и Sniper против Enigma, и Chen для быстрой игры против Faceless Void. Всё было, чтобы победить. Я ждал, что хотя бы начало BetBoom выиграют — но они посыпались прямо с нулевой минуты. А жаль!

BetBoom Team уступила BOOM Esports в переигровках за место в плей-офф и покинула The International 2022, заняв 17-20-е место.

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