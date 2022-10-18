Комментатор 4ce после вылета BetBoom с TI11: посыпались прямо с нулевой минуты

В своей последней игре на The International 2022 команда наконец-то взяла рабочий драфт: тут тебе и Sniper против Enigma, и Chen для быстрой игры против Faceless Void. Всё было, чтобы победить. Я ждал, что хотя бы начало BetBoom выиграют — но они посыпались прямо с нулевой минуты. А жаль!