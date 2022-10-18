Activision Blizzard патентует технологию, создающую музыку с помощью ИИ

Activision Blizzard решила запатентовать технологию для мультиплеерных игр, которая создаёт музыку с помощью ИИ.
Так у пользователей будет звучать собственный саундтрек, сгенерированный на основе ситуации, в которой они в данный момент оказались. Пока что конкретных планов относительно релиза технологии, впрочем, нет.
Процесс подбора аудио в документе сравнивают с разными игровыми элементами, которые может изменять и контролировать игрок — вроде своего аватара, внешнего вида персонажа и тому подобного. И, по мнению компании, подобный индивидуальный подход будет актуален и для игровой музыки.
Ещё при подборе композиций планируют учитывать умения игрока и другие элементы вроде игровых событий, важных для создания саундтрека. Согласно Activision Blizzard, всё это поможет усилить погружение пользователей в мир того или иного проекта.